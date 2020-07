Bedrijfswagens vaker gestolen

Het aantal auto’s dat in de eerste helft van dit jaar werd gestolen is met bijna 10 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Dieven lijken zich meer toe te leggen op lichte bedrijfswagens.

Vooral in Amsterdam daalden de autodiefstallen flink (-19 procent), in Rotterdam is er juist sprake van een forse toename (16 procent), meldde het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) donderdag.

Dat er in Rotterdam veel wagens zijn gestolen, komt volgens de organisatie voor een groot deel doordat het een havenstad is en auto’s relatief snel via een zeecontainer uit het land verdwijnen. De daling in de hoofdstad hangt samen met een afname van vooral het aantal diefstallen van de Audi A1, constateert het informatiecentrum.

In de eerste zes maanden van 2020 zijn in totaal 3772 personenauto’s gestolen. Wagens van het merk Toyota, Renault, Fiat, Lexus en Mazda zijn in trek bij autodieven. Daarentegen laten Volkswagen, Audi, BMW en Opel een gestage daling zien. „Jonge personenauto’s (nul tot drie jaar oud), die in maart, april en mei aanzienlijk minder werden gestolen, laten in de maand juni weer een toename zien van ruim 27 procent”, zegt Hendrik Steller van het LIV.

Maatwerk

„De daling van het aantal gestolen personenauto’s staat in schril contrast met de forse stijging van de diefstal van lichte bedrijfswagens. Het toont aan dat maatwerk in zowel preventie als opsporing wenselijk is.”

Er werden volgens de officiële cijfers 844 lichte bedrijfswagens gestolen, tegen 650 in de eerste helft van vorig jaar. „Bij deze categorie zien we over alle maanden een gestage stijging in het aantal diefstallen”, aldus Steller. „Maar 33 procent van de gestolen bedrijfswagens wordt teruggevonden.” De diefstallen vinden voornamelijk plaats in de zuidelijke provincies en in de regio Rotterdam. Dieven blijken het vooral gemunt te hebben op de merken Volkswagen en Mercedes.