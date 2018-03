Een bedrijfspand in Capelle aan den IJssel is vrijdagmiddag enige tijd ontruimd geweest omdat vijftien medewerkers last hadden gekregen van prikkende ogen. Oorzaak van de klachten was vermoedelijk een defect in het ventilatiesysteem. Dit euvel is inmiddels verholpen, meldt de brandweer, die ook metingen verrichtte.

Het bedrijfspand ligt aan de Rivium Westlaan. De mensen werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Alle medewerkers zijn weer terug naar binnen.