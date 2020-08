Een bedrijfspand aan de Slotermeerlaan in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.20 uur beschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er zouden volgens een politiewoordvoerder geen gewonden zijn gevallen.

De politie is bezig met een onderzoek en komt zaterdag in de loop van de dag met meer informatie naar buiten.