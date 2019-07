Bedrijfsloods in Beugen in de as gelegd

In Beugen (Noord-Brabant) is een vrijstaande loods van een bloembollenbedrijf aan de Boxmeerseweg uitgebrand. In de loods lagen springkussens van een bedrijf opgeslagen. Of er ook bloembollen lagen kon een woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen. Over de oorzaak is niets bekend.

De brand ging gepaard met veel rook, die in de wijde omtrek te zien was. Er kwamen ook veel meldingen over binnen van automobilisten op de naastgelegen snelwegen A73 en A77, die bij Beugen samenkomen in het knooppunt Rijkevoort. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat ondervindt het verkeer geen hinder van de rook.

De brandweer onderzoekt nog of er asbest is vrijgekomen. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.