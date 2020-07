Bedrijfsleven Curaçao: neem Nederlandse hulp gewoon aan

Veertien organisaties van het Curaçaose bedrijfsleven hebben zaterdag een brief aan minister-president Eugene Rhuggenaath gestuurd. In de brief dringen ze er op aan dat Curaçao akkoord gaat met het plan van Nederland om de komende jaren 500 miljoen euro te investeren in de economieën van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Rhuggenaath maakt bezwaar tegen het plan omdat volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) een door Nederland opgerichte entiteit zeggenschap krijgt over de wijze waarop de eilanden hun geld besteden. Volgens Rhuggenaath is dat een aantasting van de autonomie van de eilanden.

De organisaties die de brief hebben geschreven, vertegenwoordigen een groot deel van het Curaçaose bedrijfsleven. Het gaat onder meer om de Kamer van Koophandel en de vereniging van supermarkten en pompstations en de toerismesector. Zij stellen dat „autonomie de maag niet vult” en willen dat Curaçao zo snel mogelijk de hulp gewoon aanneemt.

Voor 2020 voorspelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten een economische krimp van meer dan twintig procent voor beide eilanden. De werkloosheid is sinds de coronacrisis fors gestegen en op Curaçao zijn vele duizenden mensen afhankelijk van voedselhulp. De bedrijfsorganisaties willen daarom dat de regering snel actie onderneemt en de Nederlandse hulp accepteert.