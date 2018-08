Een bedrijfsbusje is vrijdagmiddag over de kop geslagen bij Assen. De enige persoon in de auto is daarbij om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Het busje raakte naast de weg bij een oprit van de A28 richting Groningen. In een stuk land naast de weg kwam het voertuig tot stilstand. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.