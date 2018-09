Bedrijfsbrand Molenaarsgraaf onder controle

De brandweer is de brand meester die donderdagochtend woedde in een verpakkings- en verzendbedrijf in Molenaarsgraaf. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brand brak iets voor 05.00 uur door nog onbekende oorzaak uit in de Zuid-Hollandse plaats. De brandweer rukte met veel materieel uit om het vuur te bestrijden. Omwonenden van het bedrijf kregen een NL-Alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Het Wellantcollege en de basisschool Eben Haëzer in het nabijgelegen Ottoland werden uit voorzorg ontruimd nadat de wind was gedraaid.

De Veiligheidsregio adviseert boeren binnen een afstand van een kilometer van de brand hun vee in de stallen te houden vanwege het neerdalen van roetdeeltjes. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet nader onderzoek doen naar de schadelijkheid van de neergekomen deeltjes. Waterschap Rivierenland heeft maatregelen genomen om waterverontreiniging zo veel mogelijk te beperken.

De brandweer verwacht tot zeker 18.00 uur bezig te zijn met nablussen. Het bedrijf heeft zijn werkzaamheden verplaatst naar een andere locatie.

De rookwolken waren van grote afstand te zien. De brand was tot in de stad Utrecht te ruiken, meldde de Veiligheidsregio Utrecht.