„Bedrijfsarts moet meer weten van kanker”

Ruim een kwart van de kankerpatiënten is niet te spreken over de begeleiding door hun bedrijfsarts. Ze vinden dat de arts te weinig van kanker af weet. Dat meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) op basis van een onderzoek dat de federatie heeft laten uitvoeren onder 3500 (ex)-patiënten en ruim 600 van hun naasten.

De NKF vindt dat bedrijfsartsen te vaak tekortschieten in de begeleiding van kankerpatiënten en noemt de resultaten van het onderzoek „zorgwekkend”. De NFK roept bedrijfsartsen op zich beter te verdiepen in de gevolgen van kanker voor de werknemer.

Voor bijna negen op de tien kankerpatiënten heeft hun ziekte consequenties voor hun werk. De helft meldt zich geheel of gedeeltelijk ziek, een kwart stopt tijdelijk met werken en een kwart gaat minder werken. Van de patiënten verliest een op de tien zijn baan. Ze worden ontslagen of hun contract niet wordt verlengd. „Dat lijkt een laag percentage, maar dit is onacceptabel hoog”, vindt Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK. „Deze mensen worden dubbel benadeeld.”