Bedrijf waarschuwt voor mogelijk gevaarlijk lampje

Het bedrijf Best Deals Online waarschuwt kopers van een LED nachtlampje met dag- en nachtsensoren om deze niet langer te gebruiken. De deksel van het nachtlampje kan gemakkelijk met de hand worden verwijderd, waarna onder spanning staande delen kunnen worden aangeraakt. Hierdoor kan ernstig letsel ontstaan, waarschuwt het bedrijf.

Het gaat om lampen die zijn verkocht tussen 1 november 2018 en 30 november 2019 via Best Deals Online of via Bol.com. Het gaat om de LED nachtlampjes Premium in de kleur oranje, blauw, wit en roze van 6,5 x 6,5 cm.

Klanten moeten meteen stoppen met het gebruik van het nachtlampje en contact opnemen met Best Deals Online om het product terug te sturen.