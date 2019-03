Bedrijf veroordeeld voor explosie en brand

Een transportbedrijf in Wijchen moet een boete van 100.000 euro betalen, waarvan een kwart voorwaardelijk, omdat op de werkvloer een explosie en een brand hebben plaatsgevonden. Een medewerker raakte daardoor zwaargewond.

De explosie gebeurde in 2015 in een spuitcabine van het bedrijf en werd gevolgd door de brand. De oorzaak is niet duidelijk geworden, maar de rechtbank in Arnhem constateert dat het bedrijf voorschriften heeft overtreden. Er stonden te veel vaten met brandgevaarlijke stoffen in de spuitcabines. Bovendien was sprake van statische elektriciteit, de spuiters voelden soms schokjes en zagen vonken.

Het bedrijf heeft volgens de rechtbank onvoldoende maatregelen getroffen om het risico op explosies te verminderen. De medewerkers liepen daardoor een groot risico op zwaar lichamelijk letsel. Deskundigen die werden ingeschakeld kregen onvoldoende informatie van het transportbedrijf om goed te kunnen adviseren.