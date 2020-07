Bedrijf uit Zwaag gebruikt illegale werknemers

Een bedrijf uit de Noord-Hollandse plaats Zwaag krijgt een boete van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanwege het gebruiken van illegale arbeidskrachten. Bij een controle werden twee Oekraïners en drie Turken werkend bij het bedrijf aangetroffen, terwijl zij daar geen toestemming voor hebben.

De inspectie kwam de illegale acties van het bedrijf op het spoor na een anonieme tip. De werknemers zouden ook nog eens geregeld te veel werken en een te laag salaris krijgen, dat vaak contant werd uitbetaald. Een van de werknemers zei dat hij regelmatig werkweken van 54 en soms 60 uur maakte.

In het bedrijf werd ook nog een slaapplaats aangetroffen, waar drie Bulgaarse werknemers overnachtten. Die slaapplek is per direct gesloten, omdat dit niet is toegestaan.

In een verklaring meldt de inspectie dat steeds vaker werknemers uit Oost-Europa en Azië illegaal worden aangenomen, omdat zij bereid zijn voor minder dan het Nederlandse minimumloon aan de slag te gaan.