Bedrijf langs de groene meetlat in Week van de Schepping

Van radiatoren tot elektrische bedrijfsauto’s. Alles in een bedrijf wat met energie en milieu te maken heeft, ligt in een duurzaamheidsscan onder het vergrootglas. Leendert Vreemann van adviesbureau DWA legt uit hoe hij daarbij te werk gaat.

„Toen ik hier arriveerde, zag ik een Tesla staan. Wat is jullie beleid voor duurzame mobiliteit?” Dat is een van de vele vragen die Vreemann (45) stelt aan de directie van Korteland Schilders en reclamemakers Korteland In & Outdoor signing. De energieadviseur bezoekt de twee bedrijven, die zijn gevestigd in één pand in Nieuw-Lekkerland.

Hij bestudeert de plattegrond van de bedrijfshallen en kantoorruimtes. De energieafrekening over 2019 pakt hij erbij. „Wanneer is het dak vervangen? Wanneer de airco’s?” Wijzend op het staafdiagram van het energieverbruik: „Is de bedrijfsactiviteit toegenomen?

De energienota van het afgelopen jaar valt directeur Jan Korteland tegen. „Terwijl twee jaar geleden is de verlichting van het hele pand vervangen voor LED-lampen.”

Hij wil wel eens weten wat hij nog kan doen aan vergroening van de twee familiebedrijven. In 2008 is het pand gerenoveerd. Toen zijn ook (nagenoeg) alle installaties zoals airco’s vernieuwd.

Na een oproep in het Reformatorisch Dagblad (RD) meldde hij de twee ondernemingen aan voor een scan (zie Biddagweek over duurzaam ondernemen). Het RD vroeg de adviesbureaus DWA en BlueTerra de scans uit te voeren.

„Ik ga niet op zoek. Als het goed is, is het goed”, zegt Vreemann. Hij loopt naar de ramen van het kantoor. „Dit is dubbelglas. Driedubbel zou beter zijn. Maar zo’n investering kan je ook combineren met de aanschaf van een warmtepomp.”

Twintig jaar zit Vreemann nu in het vak. Op het hbo studeerde de werktuigbouwkundige af in de richting van energietechniek. Hij adviseert bij DWA over allerlei soorten bebouwing: nieuwe en oude woningen, kantoren, scholen en zonnepanelen in weiland.

Wat motiveert hem in zijn werk? „Het geeft mij energie om een impuls te geven aan de verduurzaming van Nederland.” Zorg voor het milieu vindt hij belangrijk; rentmeesterschap is een opdracht volgens hem. „In zijn algemeenheid is Nederland een rijk land. Dan heb je een verantwoordelijkheid.”

Afvalbak

Ook het wagenpark gaat langs de groene meetlat. Vervolgens gaat de inkoop van materialen en producten onder het vergrootglas. „Hoe milieuvriendelijk is jullie verf?” En hoeveel materialen belanden er in de afvalbak?

Maar Korteland vraagt de adviseur zelf ook het hemd van het lijf. Wat kosten zonnepanelen en wat leveren die op? Hoe kijken andere ondernemers naar elektrische bedrijfsauto’s? Op alle vragen lijkt Vreemann wel een antwoord te hebben.

Na een snelle berekening komt hij met een grove schatting: „De aanschaf van zo’n 550 vierkante meter zonnepanelen kost zo’n 100 duizend euro. Vraag wel een constructeur of het dak de belasting aankan.”

Tenslotte maakt Vreemann nog een ronde door het pand. Hij bekijkt de technische ruimte, radiatoren en airco’s, muren en plafonds. Ook bij naden en kieren –waardoor energie kan weglekken– komt een vinkje te staan.

Behoud van werkgelegenheid hoort ook bij duurzaam –en maatschappelijk verantwoord– ondernemen, vinden beiden. Vreemann: „Ik wil de zaken niet te rooskleurig voorspiegelen. Grote investeringen kunnen een te groot financieel risico zijn,”

Wat zegt Vreeman tegen bedrijven die er straks ‘gekleurd’ op komen te staan? „Denk in kansen.” Maar eerst is het wachten op de uitslag.

Biddagweek over duurzaam ondernemen

Gods schepping staat meer en meer onder druk. Het Reformatorisch Dagblad, RMU, Hoornbeeck College en Woord en Daad hebben de week van biddag uitgeroepen tot Week van de Schepping. De boodschap: de mens dient de aarde als rentmeester op een verantwoorde, duurzame manier te bewaren. Hoe ondernemers daarmee omgaan, komt volgende week in het Reformatorisch Dagblad aan bod.

Ter afsluiting is er een congres met netwerk, workshops en een debat.

Week van de Schepping

