Een industrieel bedrijf in Hoogeveen is ontruimd vanwege een lekkage van een nog onbekende stof. Meerdere medewerkers hebben last van irritaties van hun ogen en luchtwegen, meldt de Veiligheidsregio Drenthe. Een van hen is naar het ziekenhuis. Meerdere ambulances zijn ter plaatse om hulp te verlenen.

De circa honderd medewerkers van het bedrijf S.I.T. Controls hebben het pand aan de Industrieweg verlaten.

Het bedrijf produceert componenten en systemen voor gastoestellen.