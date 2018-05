Bedrijf gestopt met verwerken van giftig GenX

Het bedrijf Custom Powders is gestopt met het verwerken van GenX. De gemeente Helmond bevestigde berichtgeving van die strekking van het Eindhovens Dagblad.

In januari liet de gemeente al weten te willen dat het bedrijf zou stoppen met de verwerking van de giftige stof. Die was in de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel terechtgekomen. Er werden toen in het afvalwater van het bedrijf, maar ook in een vijver op het terrein en in water in de omgeving concentraties van GenX aangetroffen.

GenX-stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend. Custom Powders droogde GenX voor Chemours in Dordrecht. Chemours maakt met de stoffen bijvoorbeeld teflon, dat onder meer er wordt gebruikt voor het vervaardigen van antiaanbaklagen.