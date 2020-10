Bedrijf doorzocht om mogelijk verhandelen onveilige zaden

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben twee locaties van een bedrijf in Zuidwest-Nederland doorzocht. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA vermoedt dat het bedrijf bewust partijen zaden en peulvruchten in de handel heeft gebracht voor menselijke consumptie, terwijl ze daar niet geschikt voor waren.

De administratie van het bedrijf is in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. De partijen zaden en peulvruchten zouden niet geschikt zijn voor consumptie door te hoge gehaltes aan onder meer aflatoxine en gewasbeschermingsmiddelen. Om dat te verhullen heeft het bedrijf vermoedelijk analysegegevens vervalst. Daardoor ontstaat een risico voor de voedselveiligheid en volksgezondheid.

De informatie die bij het bedrijf in beslag is genomen, wordt geanalyseerd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.