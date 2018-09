Bedrijf Dodewaard niet vervolgd wegens omkopen raadslid

Het openbaar ministerie begint geen strafzaak tegen het bedrijf Nova Media Produkties uit Dodewaard wegens omkoping van een raadslid van de gemeente Neder-Betuwe. Burgemeester Jan Kottelenberg deed daarvan begin dit jaar aangifte.

Nova Media zou CDA-raadslid Ton Keuken in een appbericht hebben aangeboden campagnefilmpjes voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor hem te maken. Het bedrijf, exploitant van Radio NovaFM, is een kandidaat voor de aanwijzing als lokale omroep voor Neder-Betuwe. De gemeente moet het Commissariaat voor de Media adviseren over de uitzendlicentie. Vanwege de aangifte is de beslissing daarover uitgesteld tot eind dit jaar.

Het OM heeft uitgebreid onderzoek gedaan, zei persvoorlichter Hans-Robert Scheperkeuter van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem desgevraagd. „Gekeken is naar de context van de communicatie tussen het bedrijf en het raadslid. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een strafbare poging tot omkoping.” Op aanvullende vragen wil Scheperkeuter niet ingaan. „Gezien de terughoudendheid die wij normaal in dit soort gevallen betrachten, willen we het hier graag bij laten.”

Overhaast

Nova Media Produkties is tevreden met het besluit van het OM. Woordvoerder Hans van Meurs: „De burgemeester had er verstandig aan gedaan eerst met betrokkenen om de tafel te gaan zitten in plaats van overhaast aangifte te doen en naar de pers te rennen. Zeker in een woelige periode als de verkiezingstijd had hij het hoofd koel moeten houden.”

De gevolgen van de aangifte voor het bedrijf zijn volgens Van Meurs groot. „De besluitvorming over de nieuwe lokale omroep heeft acht maanden vertraging opgelopen, boven op de toch al trage voortgang in dit dossier. Daarnaast hebben we door de aangifte en de bijbehorende negatieve publiciteit ernstige imagoschade geleden.”

Integriteit

Burgemeester Kottelenberg meent dat hij een zorgvuldige afweging heeft gemaakt. „Voor mij woog zwaar mee dat de integriteit in het hele proces van de gemeenteraadsverkiezingen een essentieel onderdeel is van onze democratie. Een onafhankelijk en objectief oordeel of er sprake was van beïnvloeding kon in deze situatie slechts door het openbaar ministerie worden gegeven. Aan de officier van justitie is hierover eerst advies gevraagd. Deze liet weten dat er voldoende aanleiding was om ernaar te kijken.”