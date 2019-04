Bedreigster Baudet krijgt 100 uur taakstraf

De 21-jarige Mila van den B. moet een taakstraf doen van honderd uur voor het bedreigen van Thierry Baudet. De rechtbank in Amsterdam vindt dat de vrouw schuldig is aan opruiing en bedreiging van de leider van Forum voor Democratie.

De Nijmeegse studente liep op 23 maart mee met een antiracisme-demonstratie in Amsterdam en scandeerde „Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!”. Baudet deed aangifte tegen de vrouw.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 180 uur werkstraf, waarvan zestig uur voorwaardelijk. De rechtbank vond echter een geheel onvoorwaardelijke taakstraf op zijn plaats. Hoewel de vrouw spijt heeft betuigd en het niet haar bedoeling was anderen aan te zetten tot geweld tegen de politicus, oordeelt de rechtbank dat zij de grenzen van vrijheid van meningsuiting heeft overschreden.

Dat de uitlatingen vlak na het behalen van de winst door FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen werden gedaan, riep volgens de rechtbank een sterke associatie op met de moord op politicus Pim Fortuyn in 2002. Dat de vrouw destijds vier jaar oud was en zich daardoor niet bewust zou zijn geweest van die context, acht de rechtbank ongeloofwaardig.

Met de uitspraak wil de rechtbank aan iedereen duidelijk maken dat er grenzen zijn aan wat er over anderen kan worden geroepen en dat het overschrijden daarvan consequenties heeft.

Van den B., die niet bij de uitspraak aanwezig was, had tijdens de demonstratie haar gezicht bedekt met een sjaal. Ze werd gefilmd en het filmpje circuleerde vervolgens op sociale media. Volgens de rechtbank heeft ze bewust de kans aanvaard dat haar uitlatingen bij Baudet terecht zouden kunnen komen. De politie kon haar identiteit achterhalen en pakte haar enkele dagen later op.