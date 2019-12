Bedreigingen zaak groepsverkrachtingen bekeken

De politie onderzoekt dreigementen en lasterlijke berichten die op sociale media zijn gedaan in de zaak van groepsverkrachtingen van tienermeisjes in Den Bosch. De politie riep donderdag op dit soort berichten niet te plaatsen of te delen. De politie kon niet zeggen aan wiens adres de bedreigingen specifiek zijn geuit.

De Telegraaf meldde donderdag dat van groepsverkrachtingen verdachte mannen door bedreigingen en intimidaties hebben geprobeerd aangiften van tenminste één minderjarig slachtoffer te voorkomen of te beïnvloeden. De politie kon dat bericht niet bevestigen.

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage begon nadat drie tienermeisjes onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat ze door meerdere jongens zijn verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

Dinsdag had de politie al laten weten dat er van meisjes die melding hebben gedaan van groepsverkrachting foto’s en berichten via sociale media waren verspreid. De politie wees er toen op dat dit strafbaar kan zijn.