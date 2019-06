Bedreigingen tegen politici bijna verdubbeld

Het aantal bedreigingen tegen politici is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. De politie-eenheid Den Haag kreeg in 2018 620 meldingen, tegen 331 in het jaar ervoor. Volgens het Openbaar Ministerie komt de verdubbeling vooral doordat één politicus veel vaker aangifte heeft gedaan. Het gaat daarbij vermoedelijk om PVV-leider Geert Wilders, maar dat wil het OM niet bevestigen.

Van de meldingen zijn 362 beoordeeld als een strafbaar feit, vier keer zoveel als in 2017 (90). In 272 gevallen was de bedreiging vorig jaar afkomstig van verdachten uit landen buiten de Europese Unie waarmee Nederland geen rechtshulprelatie heeft. Daarom is in die zaken besloten niet tot vervolging over te gaan.

Van de resterende 90 zaken zijn in 20 gevallen taakstraffen, een leerstraf en boetes opgelegd. Vier zaken werden geseponeerd. De overige zaken zijn nog in behandeling.

De bedreigingen worden vooral gedaan via social media als Twitter en Facebook.