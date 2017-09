Bedreiging christenen schokt CU-SGP Rotterdam

De ChristenUnie-SGP in Rotterdam maakt zich zorgen over de veiligheid van een evangelistenechtpaar in de Maasstad. Het echtpaar is de afgelopen tijd met de dood bedreigd. De CU-SGP heeft hier vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Het EO-blad Visie meldde eerder deze week dat de Koerd Faraidoun Fouad en zijn Nederlandse vrouw Wesselien dagelijks worden bedreigd. Faraidoun is bovendien een keer beschoten. Daarnaast zijn er vernielingen aangebracht aan het huis den de auto van het echtpaar. Ook mensen die door de prediking van Faraidoun zich tot het christendom hebben bekeerd, krijgen te maken met intimidatie.

CU-SGP-raadslid Sies zegt diep geraakt te zijn. „Het is absurd dat de kogels je om de oren vliegen vanwege je geloof. Dit verwacht je niet in Rotterdam, maar in Raqqa.” Hij wil daarom van het stadsbestuur weten welke acties er ondernomen worden om de intimidaties te stoppen.

Sies zegt dat religieuze organisaties vrijuit en ongehinderd hun religieuze praktijken vorm moeten kunnen geven. Sies: „Geloofsvrijheid is ontzettend belangrijk. Iedereen is in deze stad vrij om te geloven wat hij of zij wil. Daar zal ik me voor blijven inzetten.”