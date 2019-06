Bedreiger Wilders voor de rechter

De man die wordt verdacht van het bedreigen van Geert Wilders op 9 maart in Heerlen, staat daarvoor volgende week donderdag voor de rechtbank in Maastricht terecht. De 61-jarige man werd in Heerlen gearresteerd vlak voor een verkiezingsevenement van de PVV-leider.

De verdachte bleek gewapend te zijn. Hij had volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een bijl en twee messen bij zich.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man formeel van "het bedreigen van politicus Wilders". Geert Wilders zelf meldde eerder dat het het volgens informatie van de NCTV zou gaan om een verwarde man die hem iets zou willen aandoen.

Wilders was in Heerlen aan het flyeren in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. Wilders wordt al vele jaren beveiligd vanwege bedreigingen, meest uit radicaal-islamitische hoek.