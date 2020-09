Bedreiger van Kamerlid Pieter Omtzigt moet voor rechter komen

De 26-jarige man uit Heerlen, die donderdag is gearresteerd op verdenking van het bedreigen van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, moet zich in november voor de rechter in Den Haag verantwoorden. Ook mag hij de komende twee maanden niet in de gemeente Den Haag komen, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte is vrijdag door de politie in Den Haag verhoord en weer op vrije voeten gesteld, met een dagvaarding op zak voor 18 november.

Tijdens een betoging in de Haagse binnenstad tegen de coronamaatregelen, op donderdag 20 augustus, volgde hij het Kamerlid over straat en uitte bedreigingen tegen de politicus. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib deed daarop aangifte bij de politie. Ook premier Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel.