Bedreiger politici wilde aanslag plegen

Een man uit Sneek die op 8 februari op het Binnenhof op zoek was naar politici van de Eerste en Tweede Kamer en had gedreigd met een aanslag wordt poging tot moord ten laste gelegd. De 38-jarige Fries had twee vleesmessen in zijn rugzak met als doel politici neer te steken.

Hij wordt daarnaast beschuldigd van bedreiging van politici met een terroristisch oogmerk. „Ik ben een aangewezen terrorist, ik kom hier om een aanslag te plegen”, had de man volgens justitie gezegd.

De verdachte wordt volgende week vrijdag voorgeleid in een pro forma-zitting. De man zorgde ervoor dat het Binnenhof werd ontruimd. Een explosievenverkenner onderzocht de rugzak van de man. Hij werd door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Het Binnenhof, waar op dat moment de ministerraad vergaderde, werd een uur later vrijgegeven.