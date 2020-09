Bedreiger moet Rutte en De Jonge brief schrijven

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kunnen binnenkort een brief verwachten van de Tilburger die hen in juni op Twitter met de dood bedreigde. De politierechter veroordeelde de Tilburger donderdag tot een geldboete van 750 euro en de opdracht de bewindslieden een brief te schrijven.

De verdachte was het niet eens met de opgelegde coronamaatregelen en ventileerde zijn frustratie op Twitter door een aantal tweets met doodsbedreigingen te versturen. Hij insinueerde zelfs een huurmoord, wat hem zwaar werd aangerekend door de officier van justitie. Zij eiste een geldboete van 1500 euro tegen hem en een maand voorwaardelijke celstraf.

De politierechter van de rechtbank in Breda was er donderdag kort over: „Je mag in ons vrije land een mening hebben, maar dit gaat te ver.”