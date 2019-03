Bedreiger gemeente Den Haag aangehouden

Een arrestatieteam heeft woensdag in een woning in Nieuwegein een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van het uiten van een bedreiging aan de gemeente Den Haag eerder op de dag.

De man had in de middag een telefonische bedreiging geuit aan de gemeente Den Haag in verband met een geschil over een uitkering. Omdat de politie dergelijke uitingen serieus neemt, werd direct begonnen met het opsporen van de man. In de loop van de middag kwam de man in het vizier en werd zijn aanhouding voorbereid. Kort voor de arrestatie meldde de man zichzelf via 112 bij de politie. Hij is meegenomen voor verhoor.

Na de bedreiging werd de beveiliging van het Centraal Station, het stadhuis en het Binnenhof opgeschroefd.