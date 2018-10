Bedreigde burgemeester Haarlem ondergedoken

Burgemeester Jos Wienen van de gemeente Haarlem woont uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk niet in zijn eigen huis. Tegen de regionale omroep NH Nieuws zei Wienen donderdag dat het lastig voor hemzelf en zijn omgeving is dat hij noodgedwongen op een ander adres verblijft. „Maar daar dealen we mee”, aldus de burgemeester.

Wienen wordt sinds enige tijd bedreigd en beveiligd. Uit welke hoek de dreiging komt, is onduidelijk. Vorige week liet de burgemeester in een verklaring weten dat het kwalijk is dat hij in „onze open en democratische samenleving” zichtbaar zwaarbewapende beveiliging nodig heeft.