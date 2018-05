Bedreigde aanklager wordt wethouder in Breda

Officier van justitie Greetje Bos verlaat het Openbaar Ministerie (OM) om wethouder te worden voor de VVD in Breda. De Bredase VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen heeft dat dinsdagavond bevestigd naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem.

Bos is vooral bekend vanwege het vermoeden dat er een aanslag zou worden beraamd op haar leven door oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. Zij was tot dusver het gezicht van het OM in de grote strafzaak tegen hem.

De VVD heeft haar benaderd. Welke portefeuille Bos in het Bredase college krijgt, is nog niet bekend. Maar voor de VVD-fractie staat vast dat ze zich vanwege haar achtergrond bezig zal gaan houden met de leefbaarheid en veiligheid in de stad. „We zijn blij dat we zo’n talent hebben gevonden. Ze is erg gemotiveerd”, aldus Aartsen.

De VVD behaalde in Breda een verkiezingsoverwinning en gaat een coalitie vormen met D66 en PvdA.

Het vertrek van de officier van justitie heeft geen gevolgen voor de strafzaak tegen Klaas Otto. Een OM-woordvoerder laat desgevraagd weten dat er meer officieren aan die zaak werken die haar rol kunnen overnemen.