Bedenktijd voor dwarsliggers formatie loopt af

Informateur Edith Schippers wil maandag van de partijen die veto’s hebben uitgesproken over mogelijke coalitiepartners horen hoe zij denken de kabinetsformatie vlot te trekken. Schippers gaf hun vrijdag een lang weekend bedenktijd om een list te bedenken of hun bezwaren in te slikken, anders dreigt volgens haar een patstelling.

Sinds de onderhandelingen over een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks stukliepen, zoeken de eerste drie partijen naar een nieuwe partner. De ChristenUnie geldt als belangrijkste kandidaat en wil wel aanschuiven. Maar de partij van Gert-Jan Segers stuit op het verzet van D66, dat meer op heeft met SP of PvdA. De SP blijft echter de VVD uitsluiten en de gehavende PvdA heeft het voorlopig te druk met zichzelf.

D66 plantte de hakken in het weekeinde nog wat steviger in het zand, wat nu al bijdraaien moeilijk maakt. De partij van Alexander Pechtold kondigde wel aan maandag met een voorstel te komen dat een opening uit de impasse zou kunnen bieden.