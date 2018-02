Beddenfabrikant te rooskleurig over dons

Beddenfabrikant Auping geeft een te rooskleurig beeld van de herkomst van het dons dat bijvoorbeeld voor dekbedden wordt gebruikt. De uitingen zijn in strijd met de regels. Dat blijkt uit een uitspraak van de Reclame Code Commissie, die wereldkundig is gemaakt door de dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Animal Rights had in december vorig jaar over de kwestie een klacht ingediend.

Auping houdt zich aan de criteria voor het keurmerk Responsible Down Standard (RDS). Maar Animal Right zegt dat de lat daarin erg laag ligt. Zo zouden eenden gefokt worden op snelle groei en gewicht, wat zou leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Verder zouden eenden hun natuurlijke gedrag niet kunnen uiten omdat ze opgesloten zitten in dichte schuren en geen toegang hebben tot zwemwater.

Volgens de Reclame Code Commissie heeft Auping ten onrechte gesteld met het keurmerk bij te dragen aan het welzijn van eenden en ganzen. Dat Auping het keurmerk hanteert, rechtvaardigt volgens de commissie niet de claim van Auping dat eenden "gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren".

„We zijn blij met de uitspraak. We zullen andere fabrikanten aanschrijven met het dringende verzoek om te stoppen met misleidende reclame-uitingen. Verantwoord dons is een illusie”, aldus directeur Robert Molenaar van Animal Rights.

Auping heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan, zegt een woordvoerder van de Reclame Code Commissie.