De bedden van het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zijn allemaal leeg. Het hospitaal is erin geslaagd de tientallen patiënten die er nog lagen onder te brengen in andere ziekenhuizen in en rond de hoofdstad.

Alle afdelingen waar mensen waren opgenomen, zijn nu gesloten. De poliklinische afdelingen blijven open. Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek in het Slotervaart niet doorgaat en elders moet plaatsvinden.