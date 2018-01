Beckerman (SP): gaswinning moet omlaag

De zware aardbeving die maandag Groningen trof is de zoveelste herinnering dat de gaswinning in het gebied omlaag moet. Dat vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die naar eigen zeggen zelf in Groningen was tijdens de beving.

„Met de zwaarste aardbeving in 5 jaar is vandaag wederom aangetoond dat de gaswinning nu omlaag moet”, stelt Beckerman. Ze wil zelfs dat de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces om de kwestie te bespreken. „De Tweede Kamer moet nu terugkomen van het reces. Nog langer wachten is te gevaarlijk.”

Momenteel wordt er per jaar nog ruim 20 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem gehaald. In het regeerakkoord is afgesproken de gaswinning de komende jaren te verlagen met zo’n 1,5 miljard kubieke meter, maar dat gaat veel partijen niet ver genoeg.