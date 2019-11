Bebaarde barbiers openen zaak in IJhorst

„Wij hopen dat dit een uit de hand gelopen hobby wordt”, zeggen de barbiers Bert van der Woude (48) en Daniël Mennink (32) uit IJhorst, een dorp in de gemeente Staphorst. Ze openden in hun dorp d’ Olde Sik Barbiers.

IJhorst is een klein dorp. Middenstand is er al jaren niet meer. Toch zit er sinds deze week een bijzondere zaak: een barbier, waar de coupe en het gezichtshaar van de man centraal staat. Noem Van der Woude en Mennink vooral geen mannenkappers. Nee, de heren zijn barbiers, officieel opgeleid en gediplomeerd voor het haar van de man.

De barbiers hebben zelf ook baarden en die van Van der Woude schrijf je met een hoofdletter. Hij runt in IJhorst kampeerboerderij ’t Olde Strik. Een naam verzinnen voor de nieuwe loot aan de stam was niet moeilijk: d’ Olde Sik. Het logo van een bok hoort hierbij.

Vrijwillige bijdrage

In Van der Woudes woonboerderij richtten de heren een klassieke barbierszaak in. Geen geurende, fluorescerende kapsalon, met droogkappen en roddelbladen, maar een zaak voor de echte man en voor de man alleen. Mooie spullen, beetje vintage, goede muziek van weleer, goede gesprekken en vooral tijd voor de klant of beter gezegd: de gast.

Dinsdag kwam de eerste. Een behandeling is een belevenis. In de hoek staat een melkbus. De eerste vier weken mogen mannen een vrijwillige bijdrage geven. Ontspannen, verfrist en goed gekapt verlaten de klanten de zaak. Om zeker weer terug te keren. „We hopen echt dat deze hobby gaat lopen en gebeurt dat niet, dan is het ook prima. Het gaat ons om de passie voor het vak van barbier”, zegt Mennink.

Geen haast

Van der Woude was jarenlang voorzitter van de dorpsraad in IJhorst. Hij werkte als controller in een ziekenhuis, voor een Indonesische bank in Amsterdam en voor Stimuland, de organisatie voor plattelandsontwikkeling. Nu is hij naast kampeerboerderij-eigenaar ook barbier.

Een droom komt uit. „Als jongetje was ik al gefascineerd door de kapper. Een aantal jaren geleden liet ik mijn baard staan om zo met vrienden een andere vriend te steunen die de spierziekte Duchenne heeft. Toen kwam ik in contact met de barbiers van Schorem in Rotterdam. Daar ging ik naartoe om mijn baard bij te laten werken. Ik dacht: Dit is een mooi vak. Echt aandacht geven aan de coupe én het gezichtshaar van de man. Niet stampen en snel klaar, maar toewijding en vooral ook gezelligheid. Wij hebben geen haast. We kletsen lekker en wil je er en biertje bij, dan kan dat ook. Je moet niet naar een barbier gaan als je geen tijd hebt.”

Kampeerboerderij-eigenaar en internationaal vrachtwagenchauffeur slaagden met lof voor de barbiersopleiding. beeld Eelco Kuiken

Met lof

Beide barbiers kennen elkaar uit het dorp. Mennink is drie dagen in de week internationaal vrachtwagenchauffeur, maar hoopt af te bouwen om voltijds barbier te zijn in zijn geboortedorp. De mannen hebben beiden een baard én kwamen zo in aanraking met het vak van barbier. Een uiterst serieus vak voor het uiterlijk van de man dat de heren toch een beetje nieuw leven inblazen. Ze gingen samen naar een onafhankelijke barbiersopleiding in Utrecht die ze cum laude voltooiden. De vrachtwagenchauffeur en de controller uit het piepkleine IJhorst openden een zaak voor de man. De echte man.

d’Olde Sik Barbiers, Bezoensweg 1, IJhorst is op dinsdag, donderdag en zaterdagochtend open.