Beatrixziekenhuis Gorinchem afgesloten met rood-witte linten

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is zondag aan het eind van de middag afgezet met rood-witte linten. Bij de hoofdingang staat een beveiliger die niemand anders dan personeel naar binnen laat.

Op de deur hangt een briefje: „In nauw overleg met het RIVM heeft Rivas Zorggroep besloten het Beatrixziekenhuis per direct te sluiten voor bezoekers en nieuwe patiënten. We doen dit om besmettingen met het coronavirus te voorkomen.”

Mensen die op bezoek zijn geweest bij een patiënt in het ziekenhuis, mogen het ziekenhuis wel verlaten. Ze is verteld dat ze daarna niet meer naar binnen mogen. Volgens een bezoekster van de cardiologieafdeling was het rustig in het ziekenhuis. Ze maakt zich persoonlijk geen zorgen over een mogelijke besmetting, ook niet bij haar vader die op die afdeling cardiologie ligt. „En als hij al begint te hoesten ofzo, dan heeft hij hier de beste zorg die mogelijk is.”

De maatregel volgt nadat er een vrouw een week ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw ligt in strikte isolatie. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd. In de loop van de week verslechterde haar situatie. Om die reden werd zij overgebracht naar het Erasmus MC, waar zij werd opgenomen op de intensive care.

Om in kaart te brengen in hoeverre de vrouw in Gorinchem de besmetting aan anderen heeft overgebracht, is een onmiddellijke opname- en bezoekersstop noodzakelijk, aldus Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM.