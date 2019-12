Beatrix ‘welkom thuis’ geheten op Saba

Prinses Beatrix is donderdag ontvangen op Saba met de woorden ‘welkom thuis’. De eilandbewoners hebben jaren uitgekeken naar de terugkeer van de ‘koningin’, zoals Beatrix er nog altijd wordt beschouwd. Haar vlucht vanaf Sint Maarten liep vertraging op, onder meer door het slechte weer.

Beatrix droeg bij aankomst een regenponcho. Ook had ze nordic-walkingstokken meegebracht voor haar - deels ongeplande - wandeling over de Mary’s Point Trail. De prinses opende dat wandelpad door het nevelwoud door een informatiebord te onthullen. De trail voerde naar een historische zeventiende-eeuwse nederzetting die in 1934 moest worden verlaten. Beatrix vertelde vervolgens over haar eigen ervaringen op Saba, waar ze lang geleden met haar echtgenoot, prins Claus, Mount Scenery beklom.

Daarna bracht ze een bezoek aan Fort Bay, de huidige vissershaven. Beatrix kreeg plannen te zien voor een nieuwe haven en beloofde koning Willem-Alexander, aan te sporen die te komen openen. Dat duurt overigens nog wel even, want vooralsnog bestaat de haven alleen op papier. De prinses kreeg uitleg van vissers over het duurzaam bevissen van de Caribische zee. Een aangeboden kreeft nam ze niet aan. „Die houd ik niet vast”, lachte ze naar de visser.