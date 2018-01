Beatrix viert verjaardag in Paleis op de Dam

Prinses Beatrix viert haar tachtigste verjaardag met een feest voor genodigden in het Paleis op de Dam in Amsterdam, op zaterdag 3 februari. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is niet bekend wie er zijn uitgenodigd of hoeveel gasten er komen.

Op woensdag 31 januari, de dag waarop de prinses tachtig wordt, viert zij haar verjaardag in besloten kring met familie en vrienden.

Het Paleis op de Dam is al ruim tweehonderd jaar het officiële ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. Het paleis is tot 20 januari gesloten vanwege de traditionele nieuwjaarsontvangsten. Volgende week dinsdag en woensdag ontvangen koning Willem-Alexander en koningin Máxima honderden gasten uit binnen- en buitenland. Beatrix is daar ook bij.