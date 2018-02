Prinses Beatrix geeft aan het eind van de middag een verjaardagsontvangst voor familie, vrienden en bekenden. Het is een besloten feest in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Een lijst van genodigden is niet bekendgemaakt.

Prinses Beatrix werd afgelopen woensdag tachtig jaar. Haar verjaardag vierde ze eveneens in besloten kring.