Beatrix opent Rembrandtjaar

Prinses Beatrix opent woensdagavond het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw in het Mauritshuis in Den Haag. In 2019 is het 350 jaar geleden dat schilder Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 - Amsterdam, 4 oktober 1669) stierf, hetgeen met tal van exposities en aanverwante evenementen wordt gememoreerd.

In het themajaar werken verschillende musea en steden samen, waaronder het Fries Museum, het Mauritshuis, Museum Het Rembrandthuis, het Rijksmuseum en Museum de Lakenhal.

Na de opening bezichtigt Beatrix ‘Rembrandt en het Mauritshuis’, waar het museum voor het eerst zijn hele Rembrandt-collectie in één tentoonstelling toont, waaronder De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, Saul en David en zijn laatste Zelfportret uit 1669.

Het Rijksmuseum, dat in 2015 nog meer dan een half miljoen belangstellenden binnenhaalde met een expositie van Rembrandts late werk, toont vanaf half februari ook alle werken van de meester uit de eigen collectie voor het eerst tegelijk.