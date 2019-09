Beatrix bij herdenking razzia Putten

Prinses Beatrix is op 2 oktober bij de herdenking van de razzia in Putten, die dan precies 75 jaar geleden plaatsvond. Bij die razzia pakte de Duitse bezetter vrijwel de hele mannelijke beroepsbevolking van het Gelderse dorp op. Van de 659 opgepakte mannen keerden er na de oorlog maar 48 levend terug.

De razzia was een vergelding voor een aanslag van het Puttense verzet op een auto van de Duitse Wehrmacht. Bij die aanslag kwam een Duitse officier om het leven. De Duitsers omsingelden het dorp. Ze scheidden de mannen van de vrouwen en staken honderd huizen in brand. De opgepakte mannen gingen naar concentratiekampen.

Bij de Oude Kerk in Putten is na de oorlog een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers geplaatst, dat in 1947 door koningin Juliana werd onthuld. Koningin Beatrix was bij de vijftigste herdenking van de razzia ook in Putten. Ditmaal woont zij een dienst bij in de kerk en spreekt ze met enkele nabestaanden. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is die dag in Putten.