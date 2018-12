Beatrix bij begin Rembrandtjaar

Prinses Beatrix opent op woensdag 30 januari het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019 in het Mauritshuis in Den Haag. Het is volgend jaar 350 jaar geleden dat de beroemde zeventiende-eeuwse meester is overleden.

Tijdens het themajaar werken diverse musea en steden samen; behalve het Mauritshuis zijn het Fries Museum, Museum Het Rembrandthuis, het Rijksmuseum en Museum de Lakenhal erbij betrokken. Direct na de opening bezoekt de prinses de tentoonstelling ‘Rembrandt en het Mauritshuis’, waarin het museum zijn hele collectie van de kunstschilder toont.

Ook in de andere deelnemende musea zijn komend jaar exposities te zien over Rembrandt van Rijn.