Beatrice de Graaf is Taalstaatmeester 2017

Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf is uitgeroepen tot Taalstaatmeester van het jaar 2017. Radioprogramma De Taalstaat van KRO-NCRV en het Genootschap Onze Taal kennen de prijs toe aan de persoon die zich dit jaar „het beste heeft uitgedrukt in gesproken en/of geschreven woord”.

Beatrice de Graaf spreekt zich als expert regelmatig in de media uit in de discussie over terrorisme. Volgens de jury is de 41-jarige hoogleraar „een eiland van helderheid in de zee van opwinding en angst”. De afgelopen twee weken konden mensen hun stem uitbrengen op een van drie genomineerden, die door een vakjury waren gekozen uit 26 voordrachten. Naast De Graaf waren A.L. Snijders, de bedenker van het Zeer Korte Verhaal, en de Belgische schrijver en presentator Dimitri Verhulst genomineerd voor de eretitel.

Juryvoorzitter René Appel overhandigde de prijs, een door goudsmid Carla Dubbink ontworpen penning, tijdens het radioprogramma aan De Graaf. Het is voor het eerst dat de prijs wordt uitgereikt.