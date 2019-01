BBC overweegt kantoor in Amsterdam of Brussel

Na de brexit wil de Britse publieke omroep BBC een kantoor openen in Amsterdam of Brussel. Dat bevestigt de baas van de omroep, Lord Tony Hall, in The Times. Het gerucht doet al een tijdje de ronde.

De vestiging van een kantoor moet garanderen dat de BBC zijn programma’s in de Europese Unie kan blijven uitzenden. De afspraken daarover vervallen waarschijnlijk door de brexit op 29 maart. Volgens Hall wordt de keus voor de vestigingsplaats van het zakelijke kantoor, dat hooguit vier of vijf werknemers zal tellen, pas na die datum gemaakt.

De BBC heeft op dit moment alleen een redactie in Brussel, voor Belgisch en EU-nieuws.