Bayer hoeft kankerpatiënt minder te betalen

Een rechter in San Francisco heeft maandag in beroep bepaald dat de schadevergoeding die Bayer-divisie Monsanto moet betalen aan een man die kanker kreeg van Monsanto’s onkruidverdelger Roundup, flink omlaag moet. In augustus bepaalde een jury dat het bedrijf in totaal 289 miljoen dollar (253 miljoen euro) moet betalen. Volgens de rechter is 78,6 miljoen dollar gepast.

Van die 289 miljoen dollar was 250 miljoen dollar bedoeld als boete en 39 miljoen dollar als compensatie. De rechter stelde nu echter dat het boetedeel wettelijk niet hoger mag zijn dan het compensatiedeel. Gaat het slachtoffer niet voor 7 december akkoord met het verlaagde bedrag, dan heeft Bayer recht op een nieuw proces.

Bayer nam Monsanto eerder dit jaar formeel over in een miljardendeal. Het bewuste middel komt uit de koker van de overgenomen partij, waarbij de zaak speelt om een voormalige conciërge die stelde dat hij terminaal ziek was geworden door het gebruik van de onkruidverdelger.

De rechter verwierp het argument van Bayer dat in het eerdere proces onvoldoende was aangetoond dat de man kanker had gekregen door het werken met Roundup. De uitspraak heeft ook geen gevolgen voor de duizenden soortgelijke zaken die nog lopen.