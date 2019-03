Baudet wordt geen Statenlid, Nanninga wel

Thierry Baudet wordt geen lid van de Provinciale Staten. De leider van Forum voor Democratie was zowel in Noord-Holland, waar hij woont, als in Zuid-Holland met voorkeursstemmen verkozen. In beide provincies was hij lijstduwer. Baudet kreeg 77.035 stemmen in Zuid-Holland en 56.154 stemmen in Noord-Holland. Zijn partij werd in beide provincies de grootste.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum in de gemeenteraad van Amsterdam, kreeg in Noord-Holland en Utrecht genoeg stemmen voor voorkeurszetels. Zij wordt Statenlid in Noord-Holland en ziet af van de zetel in Utrecht. Ze blijft ook fractievoorzitter in Amsterdam, liet zij via Twitter weten.

In Drenthe werd Forum-lijstduwer Henk Otten met voorkeursstemmen verkozen. Bij de Eerste Kamerverkiezingen is de Drent de landelijke lijsttrekker voor de partij. Hij wil zich toeleggen op het fractievoorzitterschap in de senaat en wordt daarom geen Statenlid.

In Flevoland behaalde Forum voor Democratie acht zetels, maar de partij had slechts zeven mensen uit de provincie op de lijst staan. De drie andere kandidaten kwamen uit Noord-Holland. Een van hen, Maxim Gortworst, is inmiddels van Amsterdam naar Lelystad verhuisd, laat de partij weten. Hij kan dus Statenlid in Flevoland worden. Een lid van de Provinciale Staten moet namelijk in die provincie wonen.