Baudet: verwijt van racisme na omstreden tweet is absurd

Thierry Baudet vindt het „absurd” om in zijn „foute” tweet over een vermeend incident in de trein racisme te lezen. De voorman van Forum voor Democratie maakt geen excuses.

Baudet maakte afgelopen weekend verontwaardiging los met een tweet waarin hij klaagde over „Marokkanen” die twee vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen in de trein. Het bleek naderhand om NS-medewerkers te gaan die kaartjes controleerden. Maandag kwam de FVD-voorman van zijn tweet terug en noemde die „te snel en te stevig”.

Daarmee moet de kous nu maar eens af zijn, vindt hij. „We hebben nu wel genoeg stilgestaan bij de fout die ik heb gemaakt. Ik heb rechtgezet wat ik recht wilde zetten en wat rechtgezet moest worden.” Hij gaat „weer aan het werk om de immigratie en integratieproblemen aan te pakken”.