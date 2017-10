Baudet van Forum is vooral boos op D66

Forum voor Democratie (FVD) is boos op D66 omdat het referendum verdwijnt, terwijl dat nu juist een kroonjuweel was van de toekomstige regeringspartij. FVD-fractieleider Thierry Baudet noemt het schandalig en roept op bij de partij te gaan klagen.

Het betekent dat „we volledig buitenspel staan als Nederlandse bevolking”, reageerde Baudet dinsdag op het plan van het nieuwe kabinet. Hij ziet ook wel positieve dingetjes in het regeerakkoord, maar die zijn pas over drie of vier jaar berekend. Je moet dus inderdaad vertrouwen in de toekomst hebben, aldus Baudet, daarbij verwijzend naar het motto van het nieuwe kabinet.

„Nu eerst moeten we heel veel gaan bloeden”, vindt de FVD-leider. Hij laakt de verhoging van de btw, maar ook dat er niets in het regeerakkoord staat over inperking van de immigratie.