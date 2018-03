Baudet spreekt van prachtig resultaat

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), blijft optimistisch nu zijn partij op twee zetels lijkt te eindigen in de Amsterdamse gemeenteraad. „Dit is een prachtig resultaat. Er is nog geen stem geteld, dus we moeten nog zien waar het op eindigt”, zei hij in een eerste reactie. „Maar als we twee zetels krijgen dan zijn we daar ontzettend blij mee.”

FVD doet voor het eerst mee in Amsterdam en stond in de peilingen op voorhand op vier zetels. Van teleurstelling wil Baudet echter niets weten. „Zo denk ik niet, dat is een beetje een oude manier van denken. Ik ben blij met het mandaat van de kiezer”, zei hij. „Als we twee zetels in de raad hebben, kunnen we al zo ontzettend veel doen. Kunnen we al zoveel aan het licht brengen, zoveel spaken tussen de wielen steken, zoveel tegels lichten.”

Of de FVD-voorman kan bedenken waarom de voorspelling woensdag uitslag lager uitvalt dan de eerdere peilingen? „Er zijn allerlei redenen waardoor je wat lager kunt uitkomen, maar ik wil benadrukken dat er nog geen stem is geteld.”

In de zaal waar de partij bijeen is, klonk gejuich nadat de eerste prognose bekend was gemaakt. Ook uitten de FVD’ers hun blijdschap over het verlies van gevestigde partijen als D66 en SP. Bij de winst van GroenLinks klonk boe-geroep.