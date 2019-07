‘Baudet betaalde vakantie met partijgeld’

Henk Otten, senator en voormalig penningmeester van Forum voor Democratie (FVD), beschuldigt partijleider Thierry Baudet ervan dat hij een greep heeft gedaan in de partijkas om een vakantie naar Thailand te betalen. Het zou gaan om een bedrag van „drie-, vierduizend euro omdat hij even met een vriend weg was”, zegt Otten in een interview met het AD.

„Ik zag ineens hotels in Thailand op de partijrekening. Daar kwam ik achter. Hij zei ‘oh ja, dan zal ik wel de verkeerde creditcard hebben gebruikt’”, zegt Otten. Baudet zou het geld hebben terugbetaald.

Forum wil van Otten af. De partij beschuldigt hem van poging tot fraude. Volgens Otten is er sprake van een afrekening omdat hij niet op één lijn zit met Baudet. Hij heeft aangifte wegens smaad gedaan tegen Baudet en twee andere kopstukken.