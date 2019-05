Batavia herleeft in virtual-realityshow

Het Westfries Museum in Hoorn memoreert dat het deze week 400 jaar geleden is dat gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen Batavia stichtte, het huidige Jakarta. Er draait vanaf dinsdagmiddag een virtual-realityprogramma, waarin het jonge Batavia tot leven komt. Basis voor de voorstelling, die door dertig mensen tegelijk kan worden bekeken, is de oudste geschilderde kaart van Batavia uit 1627.

Deze kaart van de Delftse landmeter Frans Floris van Berckenrode werd honderd jaar geleden bij toeval ontdekt en hangt nu in het Westfries Museum. De Company Of Visuals en historica en Indonesië-kenner Bea Brommer dachten met behulp van de kaart ‘Batavia 1627 Virtual Reality’ uit. Dat programma wordt dinsdag geopend door Simone van der Vlugt, schrijfster van Het Schaduwspel, het boek uit 2018 over het huwelijk van Coen en zijn vrouw Eva Ment, hun reis naar en hun verblijf in Batavia.

Batavia was aanvankelijk het hoofdkwartier van de handelsonderneming Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Azië en aansluitend de hoofdstad van Nederlands-Indië, totdat er medio vorige eeuw een einde kwam aan de Nederlandse heerschappij.

Ten tijde van de kaart was er in Batavia al aardig wat tot stand gekomen, zoals het Kasteel van Batavia, een stratenpatroon en grachten. De stad telde in 1627 al 8000 inwoners, onder wie veel Aziatische handelaren en ook slaven.

Het programma over Batavia duurt circa dertig minuten en is voor bezoekers van het museum gratis. Belangstellenden moeten gezien de beperkte ruimte wel een plekje reserveren.