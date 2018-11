Basisverzekering Menzis stijgt met drie euro

De premie van de basisverzekering van Menzis stijgt met 3 euro naar 122 euro per maand. De zorgverzekeraar met zo’n 2,2 miljoen leden ziet de zorgkosten toenemen, maar dat leidt volgend jaar niet tot de voorspelde stijging van 10 euro per maand die het kabinet voorrekende, laat Menzis weten.

„Het liefste zouden we de premie niet laten stijgen, maar dat is gezien de oplopende zorgkosten niet verstandig. Het is echter wel gelukt de stijging te beperken”, zegt financieel directeur Frank Janssen van Menzis. „Dat is omdat we samen met zorgaanbieders de kosten weten te beperken en omdat Menzis een deel van de reserves gebruikt om de premie betaalbaar te houden.”

Menis verwacht dat de zorgkosten de komen de jaren fors blijven stijgen. „Het is voor ons én voor zorgaanbieders de uitdaging om de zorg betaalbaar te houden”, zegt Janssen.