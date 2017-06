Basisschoolleraren in actie voor hoger loon

Leraren voeren dinsdag actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan. Zij geven het eerste uur geen les. Na schooltijd (16.00 uur) is er een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om de eisen kracht bij te zetten.

De acties zijn georganiseerd door de onderwijsorganisaties de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie, verenigd in het PO-front. Volgens de actiegroep doen meer dan 5500 basisscholen mee aan de protestactie, ofwel 85 procent van het totaal.

De organisaties willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Volgens het PO-Front verdienen basisschoolleraren 20 procent minder dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

De actie wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 280.000 keer ondertekend door ouders, leraren en andere sympathisanten. De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Mark Rutte aan.